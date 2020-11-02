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هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا

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وقع هجوم على كنيس يهودي وإطلاق نار في وسط فيينا، فيما أكدت الشرطة انتشارها في منطقة الحادث، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وذكرت التقارير المحلية أن الهجوم استهدف أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز، متحدثة عن إصابة

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رجل شرطة بإطلاق نار.

 

بدورها، أكدت الشرطة عبر "تويتر" أنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى انتشار كثيف لقواتها للتعامل مع الوضع.

 

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