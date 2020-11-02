فرنسا: تحييد أكثر من 50 مسلحًا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو

تمكن الجيش الفرنسي من تحييد أكثر من 50 مسلحا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارليخلال زيارة تقودها للنيجر ومالي: "في 30 أكتوبر بمالي، أجرت قوة "برخان"عملية سمحت بتحييد أكثر من 50 جهاديًا، فضلا عن ضبط أسلحتهم وعتادهم".
ووصلت فلورانس بارلي إلى باماكو الاثنين لعقد أول لقاء مع ممثلي السلطات الانتقالية في مالي،
وقالت لوكالة "فرانس برس" إن "زيارتي هي استمرار لأول تواصل رسمي جدا بين الحكومة الانتقالية والسلطات الفرنسية".
وأوضحت أن "الهدف هو التأكد من تصميم السلطات على مواصلة مشاركة القوات المسلحة المالية في مختلف العمليات التي نقوم بها معا".
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