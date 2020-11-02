أسماء جديدة مدربة في إيران تنضم لحكومة الحوثيين

أكد مصدر يمني مطلع أن السفير الإيراني سيعلن أسماء جديدة تدخل الحكومة الحوثية للمرة الأولى، مشيرا إلى أنهم قادمون من إيران بعد فترات من التدريب والإعداد. كما سيدخل سفير طهران تغييرات واستبدال لبعض القيادات الحوثية، واستبعاد البعض الآخر بشكل نهائي.

وأوضح المصدر أن رئيس المجلس السياسي، مهدي المشاط، ورئيس مجلس الوزراء، عبدالعزيز بن حبتور، سيكونان في رأس قائمة المستبعدين.

وكانت «دوت الخليج» قد نشرت العام الماضي عن تحرك إيراني لتعيين حكومة حوثية جديدة، واستبدال القيادات المختفية التي تتحفظ القيادات على فقدانهم.

تودد القيادات

في ظل اختفاء معظم القيادات الحوثية، وغياب توافر المعلومات عن أماكن وجودهم، وعدم معرفة هل هم أحياء أم أنهم قتلوا، لا تزال القيادات الحوثية تتودد للسفير الحوثي، للإبقاء عليهم أو ترقيتهم لمناصب أخرى، كما ذكر المصدر، مشيرا إلى أن وزير الداخلية، عبدالكريم الحوثي، ورئيس الاستخبارات، وعضو المجلس السياسي، أبو علي الحاكم، هم أكبر مثال على ذلك.

وأوضح المصدر أن التغييرات الإيرانية ستشمل كلا من المجلس السياسي ومجلس الوزراء، وأن الإعداد والترتيب لذلك كان من قرابة العام، خاصة أن هناك خلافات كبيرة داخل كلا المجلسين مع غياب تام عن حضور البعض الجلسات واللقاءات، لذا ستكون هناك تعيينات جديدة للوزراء الغائبين على الرغم من التحفظ القوي من جهة الحوثيين على غيابهم أو إعلان ذلك رسميا.

وشدد المصدر على أن كل القرارات والإجراءات والتعديلات التي سيتم إعلانها قريبا ستكون من صلاحيات السفير الإيراني، وسيكون القرار الأول والأخير بيده وليس بيد عبدالملك الحوثي، كما كان يرى البعض.

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قرارات السفير الإيراني

إعلان أسماء جديدة تدخل الحكومة الحوثية للمرة الأولى.

تغيير واستبدال بعض القيادات الحوثية.

استبعاد بعض من القيادات الحوثية بشكل نهائي.

الأسماء الجديد التي في الحكومة الحوثية:

قادمون من إيران بعد فترات من التدريب والإعداد والتجهيز.