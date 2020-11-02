اخبار العالم

الاستخبارات العراقية تقبض على منفذي الخيلانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بينما تبنى تنظيم «داعش» المجزرة التي شهدتها «الخيلانية» في محافظة ديالي، ونشرعلى «تويتر» صورة لعناصره وهم ينفذون عملية القتل للشهيد المغدور الشيخ علي فضاله الكعبي، ذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أنه تمت الإطاحة بإرهابيين اثنين من منفذي المجزرة.

وقالت، في بيان صحفي: «مفارزنا تمكنت عبر عملية استخباراتية خاطفة خلال 24 ساعة من القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية، التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته». وأضافت: «تم تأشير مطلوبيتهما وفق أحكام المادة الرابعة»إرهاب«، لانتمائهما لعصابات»داعش«الإرهابية، حيث عملا ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالى فى»ولاية العراق«، وتم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء، وستجري إحالتهما للقضاء، لينالا جزاءهم العادل».


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تقبض على منفذي الخيلانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا