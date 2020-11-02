الاستخبارات العراقية تقبض على منفذي الخيلانية

وقالت، في بيان صحفي: «مفارزنا تمكنت عبر عملية استخباراتية خاطفة خلال 24 ساعة من القبض على إرهابيين اثنين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية، التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته». وأضافت: «تم تأشير مطلوبيتهما وفق أحكام المادة الرابعة»إرهاب«، لانتمائهما لعصابات»داعش«الإرهابية، حيث عملا ضمن ما يسمى قاطعي كركوك وديالى فى»ولاية العراق«، وتم تدوين أقوالهما بالاعتراف بجريمتهما النكراء، وستجري إحالتهما للقضاء، لينالا جزاءهم العادل».
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