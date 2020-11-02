صافر يزداد سوءاً بسبب تعنت المليشيا الحوثية

وأكد وزير النفط والمعادن اليمني المهندس أوس العود، أن الوضع الذي يمر به خزان النفط العائم (صافر) في منطقة رأس عيسى بمحافظة الحديدة، يزداد سوءاً كل يوم، بسبب عرقلة المليشيا الحوثية للفريق الفني لأعمال الصيانة بشكل عام. كما أشار البيان إلى الأوضاع المتردية المستمرة لخزان صافر العائم في منطقة رأس عيسى، وزيادة المخاطر حال غرقها، أو انفجارها بسبب التصرفات غير المسؤولة من قبل المليشيا الحوثية، خلال الفترة الأخيرة، من خلال تكثيف حضورها ووجودها على ظهر الخزان العائم بأفرادها المسلحين، دون أدني التزام بقوانين الأمن والسلامة.
وأكد العود حرص وتعاون الحكومة الجاد والمستمر، بتسهيل مهام الأمم المتحدة وفريقها المختص في إنهاء ومنع هذه الأزمة، داعياً الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إلى تحمل المسؤولية الدولية تجاه هذا الأمر، وممارسة مزيد من الضغوط على المليشيا الحوثية للتسريع في عملية تفريغ محتوى الباخرة بأمان.
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