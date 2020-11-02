محلات واشنطن الزجاجية تحمي نفسها من أحجار الانتخابات

أطنان من الخشب تنتشر أمام واجهات المحلات التجارية التي تملك واجهات زجاجية، في أرجاء واسعة من الولايات المتحدة خصوصا العاصمة واشنطن، الهدف منها هو الحماية من أي أعمال عنف محتملة يمكن أن تحدث خلال الأيام المقبلة بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يخوضها الرئيس الحالي دونالد ترمب مع منافسه الديموقراطي جو بايدن.

وتعود مخاوف أصحاب المحلات من أعمال العنف للمواجهات العنيفة التي حدثت في 20 يناير 2017 خصوصا في العاصمة واشنطن دي سي عندما قام متظاهرون برمي الأحجار على الواجهات الزجاجية وذلك خلال تنصيب دونالد ترمب رئيسا للبلاد.