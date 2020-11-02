وذكر موقع «تويتر»، في رسالة نشرها اليوم الاثنين، أن وسائل الإعلام، التي يعدها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات، هي: شبكات «أيه. بي. سي» و«سي. بي. إس نيوز» و«سي. إن. إن» و«فوكس نيوز» و«إن. بي. سي» التليفزيونية، إلى جانب وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، وموقع «ديسشن ديسك إتش كيو»، وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.
وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن موقع «تويتر» سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسئولي الانتخابات في أي ولاية أو اثنتين على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها. يذكر أن موقع «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطا قوية، للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر Twitter يحدد 7 مصادر إعلامية لنتائج الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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