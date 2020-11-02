Twitter يحدد 7 مصادر إعلامية لنتائج الانتخابات الأمريكية

حدد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عددا من وسائل الإعلام الأمريكية بوصفها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية، التي ستجري غدا الثلاثاء.

وذكر موقع «تويتر»، في رسالة نشرها اليوم الاثنين، أن وسائل الإعلام، التي يعدها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات، هي: شبكات «أيه. بي. سي» و«سي. بي. إس نيوز» و«سي. إن. إن» و«فوكس نيوز» و«إن. بي. سي» التليفزيونية، إلى جانب وكالة «أسوشيتد برس» للأنباء، وموقع «ديسشن ديسك إتش كيو»، وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

وأشارت وكالة «بلومبرج» للأنباء إلى أن موقع «تويتر» سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسئولي الانتخابات في أي ولاية أو اثنتين على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها. يذكر أن موقع «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطا قوية، للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية، في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.