بالفيديو: قتيل وعدد من الجرحى إثر هجوم على معبد وسط فيينا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2020 10:01 مساءً

شُنّ مساء اليوم الإثنين هجوم على معبد في viennaa. وأكدت الشرطة انتشارها رافضة التعليق على السبب.

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ووردت أنباء عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى جراء الهجوم على كنيس وسط فيينا. وكشفت المعلومات أن مطلق النار على الكنيس اليهودي لا يزال طليقا.

كما أصيب شرطي كان يحرس الكنيس اليهودي في فيينا بجروح خطيرة.