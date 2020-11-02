السعودية تعلن إحصائية جديدة عن إصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 7 دقائق

سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة و436 حالة تعافٍ.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع عدد حالات التعافي من كورونا في المملكة إلى 334,672 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 5437.

وارتفع عدد مجمل الإصابات المسجلة في السعودية إلى 348037 حالة، منها 7928 حالة نشطة، بينها 755 حالة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وقد تخطى عدد الفحوصات التي أجريت في السعودية الـ8 ملايين فحص.

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في سياق آخر، ألقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الأحد كلمة الملك سلمان بن عبد العزيز لمجموعة تواصل الفكر (T20)، والتي أكد فيها على أهمية إيجاد وسائل لتقوية النظم المالية بما يكفي لمواجهة الأزمات العالمية في ضوء جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن كلمة الملك سلمان القول: “في ضوء الجائحة التي نمر بها تظهر مجددا أهمية إيجاد وسائل لتقوية النظم المالية بما يكفي لمواجهة الأزمات العالمية ودعم استعادة تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة والدول النامية وأهمية تعزيز وتسهيل طرق التجارة العالمية والاستثمار الدولي والاستفادة من الاقتصاد الرقمي للنهوض بالاقتصاد العالمي من كبوته”.

وجاء في كلمة الملك سلمان التي ألقاها الأمير فيصل: “نتطلع في قمة الرياض إلى الخروج بحلول ومبادرات دولية تعزز دور مجموعة العشرين، فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمحاربة جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية الملحة والتحديات الأخرى التي نواجهها جميعا”.

وأضاف: “بناء على ما اتفقنا عليه كقادة لمجموعة العشرين خلال قمة القادة الاستثنائية فإن أهم أولوياتنا الحالية تتم حول إنقاذ الأرواح وإيجاد لقاح جائحة كورونا ومكافحة تبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، والعمل عن كثب لبناء نظام صحي عالمي قوي يساعدنا في مكافحة الوباء القائم وآثاره قريبة المدى والاستفادة من دروس هذه الجائحة لحماية أمن وصحة الإنسان على المدى الطويل”.