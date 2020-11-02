ميركل تحذر من حالة طوارئ “حادة” للحد من تفشي كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاثنين، إن إعادة فرض إجراءات العزل العام مجددا هدفها الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحذرت ميركل من “حالة طوارئ حادة” في المستشفيات نظرًا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد

وأكدت في مؤتمر صحفي في برلين، الاثنين، عقب اجتماع مع مجلس الوزراء المصغر المختص بإدارة أزمة كورونا أن الحكومة الألمانية تراقب الوضع بقلق، مضيفة أنه في درجات الحرارة الباردة، كما هو الحال في الأشهر المقبلة، سيتفاعل الفيروس “بشكل مختلف وأكثر عنفا”.

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وأضافت: “لا يمكن أن نسمح لهذا الانتشار السريع للفيروس بأن يثقل كاهل نظامنا الصحي”، مشيرة إلى أن عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة بسبب كورونا تضاعف في الأيام الـ10 المنقضية.

وقال وزير الصحة الألماني ، في وقت سابق إنه حان الوقت الآن لتسطيح منحنى العدوى مرة أخرى.

وأوضح ينس شبان لراديو “إس دبليو آر” العام: “بمجرد امتلاء أجنحة الرعاية المركزة، يكون قد فات الأوان”.

يشار إلى أن ألمانيا سجلت أكثر من 474 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 10329 حالة وفاة. وتماثلت أكثر من 332 ألف حالة للشفاء.