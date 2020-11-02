صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق المغرب نموا يتراوح ما بين 4 و5 في المئة سنة 2021

توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي المكلف بالمغرب، السيد روبرتو كارديريلي، مساء اليوم الإثنين، أن ينتعش الناتج الداخلي الخام في المغرب، بنسبة ما بين 4 و 5 في المئة مع تقلص آثار الجفاف ووباء فيروس كورونا (كوفيد-19).
وقال كارديريلي، خلال ندوة صحفية مخصصة لتقديم خلاصات مشاوراته مع السلطات المغربية بموجب المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج الداخلي الخام في عام 2020 في نطاق يتراوح ما بين 6 و7 في المئة، بناء على تطور وباء كوفيد-19.
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