أمكراز: إرجاع حوالي 3600 أجير مفصول إلى مناصب عملهم خلال 9 أشهر من 2020

قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين بالرباط، إنه تم إرجاع 3610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية.

وأوضح أمكراز في معرض جوابه على سؤال محوري حول “تداعيات جائحة كورونا الاجتماعية على قطاع الشغل” بمجلس النواب، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020 إرجاع 3610 أجراء مفصولين إلى مناصب عملهم، وكذا استرجاع حوالي مليار و433 مليون درهم لفائدة الأجراء المشتكين.

كما تمت، وفق الوزير، معالجة 47 ألف و916 نزاعا فرديا، مقابل معالجة 38 ألف و672 نزاعا فرديا خلال الفترة نفسها من سنة 2019، أي بتسجيل ارتفاع تقدر نسبته بـ23,90 بالمائة، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أنه تمت إيجاد تسوية لـ53 ألف و356 شكاية من أصل 109 ألف و415، أي بنسبة تسوية بلغت 48,76 بالمائة.

وتحدث الوزير، عن ما اعتبره عمل دؤوب قام به مفتشو الشغل خلال هذه المرحلة، من خلال “مساهمتهم الواضحة في النهوض بشروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، وجهودهم الجبارة في السهر على تطبيق تشريع الشغل، وتدبير المناخ الاجتماعي وفض نزاعات الشغل الفردية والجماعية”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد المصرح بهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ، برسم شهر شتنبر 2020، ما مجموعه 2.47 مليون أجير مقابل 2.62 مليون خلال شهر فبراير من سنة 2020، أي بفارق 150 ألف تقريبا، في حين لم يتم التصريح خلال شهر أبريل إلا بـ1.61 مليون أجير فقط، وهو ما يؤكد، وفق الوزير، استعادة الاقتصاد الوطني لنشاطه بشكل متدرج.