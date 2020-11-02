مستجدات محاكمة الشرطي المتهم بإنهاء حياة شابين بالرصاص في الدار البيضاء

تغيب الشرطي المتهم بقتل شاب وفتاة في الشارع العام بالسلاح الوظيفي اليوم الإثنين، عن جلسة محاكته، لتتأجل الجلسة، إلى غاية 30 من شهر نونبر الجاري، وذلك بمحكمة الإستئناف، في الدار البيضاء.

ويرفض دفاع الشرطي المذكور، قرار غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، المتمثل إجراء المحاكمة عن بعد، بسبب استمرار حالة الطوارئ الصحية، والظرفية الاستثنائية التي يعيشها المغرب في مواجهة الجائحة.

ويواجه الشرطي المذكور، تهما ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام، لاتهاكه بارتكاب جريمة قتل مزدوجة بواسطة السلاح الوظيفي.

ويقبع المتهم بالمركب السجني عكاشة، لأزيد من سنة، بعد اعتقاله في منتجع الرأس الأسود شمال المغرب أثناء محاولته الفرار بعد كشف الجريمة بواسطة شريط فيديو، جرى تداوله بشكل واسع بعد يومين من الحادث.