التوزيع الجغرافي للإصابات الـ2526 بكورونا.. 61% منها في جهتين

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3985 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 864 حالة، من بينها 628 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 675 حالة جديدة، منها 306 حالة بالقنيطرة. وبجهة الشرق، سجلت 262 حالة، منها 118 حالة بوجدة. وبجهة الشمال، سجلت 174 حالة، منها 43 حالة بتطوان. Advertisements وبجهة سوس ماسة، سجلت 172 حالة، منها 60 حالة بأكادير. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 125 حالة، منها 52 بمراكش. وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 98 حالة، من بينها 69 ببني ملال. وبجهة فاس مكناس سجلت 64 حالة، ثم 56 بجهة بجهة الداخلة وادي الذهب، ثم 31 حالة بدرعة تافلالات، ثم 3 بالعيون الساقية الحمراء، ثم 2 بكلميم واد نون. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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