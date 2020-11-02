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مصر تُدين الهجوم الإرهابي في أفغانستان

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 نوفمبر 2020

أدانت مصر بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص تعازيها إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمُصابين.     

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هذا، وتعرب مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، مجددةً رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.

يشار إلى أن الهجوم على جامعة كابول اودي بحياة 19 شخصا وإصابة 22 آخرين.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

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