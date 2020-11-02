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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع إغلاق إنجلترا والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
هبط الجنيه الإسترليني اليوم إلى أدنى مستوى له في نحو أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي بعد أن أعلنت إنجلترا عن إغلاق عام جديد، لكن محللين قالوا إن الآمال في اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست حالت دون مزيد من الخسائر للعملة البريطانية.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مطلع الأسبوع عن إغلاق عام لمدة شهر في أرجاء إنجلترا سيبدأ سريانه يوم الخميس. وسجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد ويحذر علماء من أن أسوأ التوقعات لوصول عدد الوفيات إلى 80 ألفاً قد يجري تجاوزها هذا الشتاء.
وتراجع الإسترليني 0.4% إلى 1.2900 دولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر عند 1.2854 دولار. وأمام العملة الأوروبية انخفض الإسترليني 0.3% إلى 90.13 بنس لليورو.
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