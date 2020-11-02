شكرا لقرائتكم خبر عن 1234 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات خلال الساعات الـ24 الماضية 1234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 135141 إصابة. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 497 حالة وفاة.

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