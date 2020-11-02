شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 230 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و182 ألفا و628 حالة بزيادة 77398 عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 230383 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 451 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأحد، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.