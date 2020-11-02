شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الجورجي يصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الجورجي جيورجي جاخاريا إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأفاد المكتب أن رئيس الوزراء الجورجي يشعر بأن حالته جيدة، وأنه يواصل تلقى العلاج منزلياً.

وكان جاخاريا أعلن في وقت سابق، أنه قرر الدخول عزلة ذاتية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين معه بالفيروس، مؤكداً عزمه مواصلة العمل بهذا الوضع.

وكانت السلطات الجورجية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد بلغت 42 ألفاً و 579 حالةً، بينها 342 حالة وفاة.