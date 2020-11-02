شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يلتقى العاملين بالوزارة لمتابعة خطة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم الإثنين، بجميع العاملين بالوزارة بحضور مستشاري الوزارة، وذلك لمتابعة آلية سير العمل بالإدارات المختلفة بالوزارة، والتعرف على المشكلات والمعوقات التى تواجه العاملين للوقوف على طبيعة تلك المشكلات ومحاولة تذليلها، وكذا مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل ورفع معدلات الأداء.

واستهل الوزير الاجتماع بعرض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة من حل لمشكلات خاصة بالعاملين بديوان الوزارة، ثم استمع إلى الموظفين، كما استعرض الخطط والمقترحات التى تهدف إلى تطوير الأداء للنهوض بالعمل، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نحو تجهيز العاملين بالوزارات للانتقال للعمل بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الوزير أن العاملين بإدارات الوزارة هم المحور الرئيسى فى تنفيذ خطط التنمية والنهوض بالوزارة خاصة في ظل البدء في انعقاد غرفتين تشريعيتين (مجلسى النواب والشيوخ)، مؤكداً أنه سوف يبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات العاملين بالوزارة.

ووجه الوزير كلمته للموظفين لحثهم على العمل والتطوير وإبداء الأفكار الجديدة لمواكبة خطة وتوجه الدولة فيما يخص التحول الرقمي والحوكمة والتطوير المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي، حيث بدأ بالفعل بتجهيز الموظفين على ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز مكافحة الفساد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعطاء دورات تدريبية على مراحل لتنمية قدرات العاملين بالوزارة.

كما استعرض وزير شئون المجالس النيابية التحديات التى تواجه الوزارة في ظل التحول الرقمي والانتقال للعاصمة الإدارية، كما ألمح إلى ربط كافة المكافآت المالية التي تقررها الوزارة للعاملين بها بمعايير التميز بالعمل وفق برنامج آلي أعده قطاع التطوير التقني بالوزارة، كما استمع إلى شكاوى العاملين بديوان الوزارة وإلي مقترحاتهم بشأن الأفكار المطورة لبيئة العمل.

وفي الختام، أكد الوزير على دورية عقد لقاءات مع العاملين بالديوان العام للوزارة والمكتب الفني وقطاعات الوزارة المختلفة للحفاظ على التعاون والتنسيق الكامل بين إدارات الوزارة والعمل فى منظومة واحدة متكاملة لتحقيق الصالح العام.

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من جانبهم، أعرب العاملون بالوزارة عن سعادتهم البالغة بلقاء الوزير بهم، مؤكدين على دور هذه اللقاءات الهامة فى رفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على المزيد من التفاني في العمل ونشر روح المحبة والإخاء بين فريق العمل.