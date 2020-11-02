النجم الراحل شون كونري شارك قبل 30 سنة في فيلم مغربي مع سعاد حسني – صور

شارك النجم الاسكتلندي الراحل، شون كونري، في فيلم مغربي، لم يخرج إلى الوجود، كان قد جمع عددا من النجوم من مختلف دول العالم، منهم النجمة المصرية سعاد حسني.

وقبل 30 سنة، شارك الممثل الاسكتلندي، شون كونري، المعروف بدور البطولة في أفلام جيمس بوند، والذي توفي، السبت الماضي، رفقة الفنانة المصرية، سعاد حسني، في فيلم مغربي بعنوان “أفغانستان لماذا”؟، لكنه فيلم بقى حبيس رفوف المركز السينمائي المغربي.

مخرج الفيلم المغربي عبد الله المصباحي، صرح في عام 2013 أن فيلمه أصبح جاهزا للعرض في الصالات المغربية، لكن ذلك لم يحدث، علما أنه توفي عام 2016.

ويروي فيلم “أفغانستان لماذا؟” فترة وجود القوات السوفياتية في أفغانستان، وجسدت سعاد حسني في أحداثه دور فتاة أفغانية، كما شارك فيه الفنان المغربي، حميدو بنمسعود.

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وأورد موقع “القدس العربي” أنه، على الرغم من الانتهاء من تصوير 70 في المائة من مشاهد الفيلم، إلا أن سبب عدم عرضه كان هو عدم استكمال المشاهد الخاصة في المعارك، التي تتطلب استخدام السلاح الثقيل، والدبابات، وشاحنات الجيش، فيما رفض الجيش الاستعانة بأسلحته في التصوير.