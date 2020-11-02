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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على جامعة كابول والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة كابول في العاصمة الأفغانية اليوم وأدى إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء و جرح آخرين.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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