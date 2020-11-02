شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس وزراء جورجيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 أعلن مكتب رئيس وزراء جورجيا، جيورجي جاخاريا، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف، في بيان، أن جاخاريا بدأ منذ الصباح عزلة ذاتية بالمنزل بعد ثبوت إصابة أحد حراسه بكوفيد-19. Advertisements وقال مكتبه: "رئيس الوزراء يشعر بأن حالته الصحية جيدة، وسيواصل العلاج في المنزل". وسجلت جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 3.7 ملاين نسمة، 42579 إصابة بكورونا و342 حالة وفاة حتى اليوم.

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