- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تسجل 76 حالة وفاة و 2302إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 2 نوفمبر 2020
اعلنت تركيا عن تشخيص 2302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19- ، ليصل الإجمالى إلى 379 ألفا و775، فيما بلغت الإصابات الحرجة 2341.
ووفق بيان لوزارة الصحة التركية صدر اليوم الاثنين، بلغ عدد الوفيات 10 آلاف و402، إثر تسجيل 76 حالة جديدة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وتابع البيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 327 ألفا و7 متعافين ، إثر تسجيل 1521 حالة شفاء.
وحسب البيان ، تم إجراء 139 ألفا و103 اختبارات للكشف عن كورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 14 مليونا و264 ألفا و260.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تسجل 76 حالة وفاة و 2302إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.