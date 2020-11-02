شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 4 وفيات و759 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة في الكويت اليوم الاثنين تسجيل أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى 786.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، اليوم، إنه تم تسجيل759 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 127 ألف حالة و293. Advertisements وأشار المتحدث إلى وجود 114 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة. وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 828 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 118 ألفا و386 حالة.

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