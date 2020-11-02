شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 2526 إصابة في المغرب ولبنان 1080 والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2526 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كورونا 19) ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيه إلى 225 ألفاً و70.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 64 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 3826، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 187 ألفاً و101.

وسجّل لبنان 1080 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 83697 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 43885، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 652 حالة بعد تسجيل تسع حالات وفاة.