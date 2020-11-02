شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 111 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت نيجيريا 111 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة النيجيرية اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 62.964، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1,146 وفاة

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