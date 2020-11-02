شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش: عندما يُستهدف الصحفيون تدفع المجتمعات بأسرها الثمن والان نبدء بالتفاصيل

حذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من استهداف الصحفيين، مؤكداً أنه عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات بأسرها الثمن.

جاء ذلك في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. وأشار غوتيريش، إلى أن عدم حماية الصحفيين، تصبح القدرة على البقاء على عِلم بما يجري حولنا وعلى اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة محدودة جدا، مبيناً أنه عندما لا يستطيع الصحفيون القيام بعملهم في أمان، فإنه يتم فقدان خطا دفاعيا مهما ضد جائحة المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة التي انتشرت على الإنترنت.

وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش فقد وقع ما لا يقل عن 21 اعتداء على الصحفيين أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في النصف الأول من عام 2020، وهو ما يعادل عدد الاعتداءات التي تعرضوا لها عام 2017 بأكمله.