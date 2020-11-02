شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 18950 إصابة جديدة بكورونا و136 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت الإحصاءات الحكومية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا سجلت 18950 إصابة جديدة بكورونا و136 وفاة. وتقل هذه الأعداد عما كان يجري تسجيله يوميا الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولي الصحة كثيرا ما يقولون إن الإصابات والوفيات المسجلة تكون أقل في مطلع الأسبوع. وتقل هذه الأعداد عما كان يجري تسجيله يوميا الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولي الصحة كثيرا ما يقولون إن الإصابات والوفيات المسجلة تكون أقل في مطلع الأسبوع.

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