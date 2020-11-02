ترامب يتعهد بالطعن في الولايات المتأرجحة عقب التمديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حملته ستتقدم بطعون قانونية إلى الولايات المتأرجحة الرئيسية التي مُنحت تمديدات للاقتراع بالبريد.

وقال ترامب للصحفيين في تجمع انتخابي بولاية كارولينا الشمالية قبل التجمع الجماهيري الثالث لهذا اليوم "سنتحرك في الليل - بمجرد انتهاء الانتخابات - مع محامينا"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

وانتقد الرئيس قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي أدت إلى تمديد الاقتراع بالبريد في ولايات معينة، بينها بنسلفانيا وكارولينا الشمالية.

ومنحت المحكمة العليا ولاية بنسلفانيا تمديدًا لمدة ثلاثة أيام، كما أعلنت أيضا احتساب بطاقات الاقتراع في ولاية تار هيل إذا وصلت بحلول 12 نوفمبر/ تشرين الثاني. ولكي يتم فرز الأصوات، يجب ختمها قبل يوم الانتخابات.



قال ترامب في مؤتمر انتخابي ليلة الأحد: "أعتقد أنه أمر مروع أن يتم جمع بطاقات الاقتراع بعد الانتخابات".

وأضاف: "أعتقد أنه من الخطأ أن يُسمح للأفراد أو الدول بفرز بطاقات الاقتراع بعدة وقت طويل من انتهاء الانتخابات، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى شيء واحد فقط، وهو التزوير".

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وخلال حملته الانتخابية لعام 2020، أكد ترامب مرارًا أن التصويت عبر البريد يثير شكوكا بشأن وقوع عمليات تزوير، وكرر هذا الادعاء في مؤتمره أمس الأحد.

وتجاوز التصويت المبكر سواء بالبريد أو بالحضور الشخصي 70 مليونا، الثلثاء، أي أكثر من نصف إجمالي الإقبال في انتخابات 2016 وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية بجامعة فلوريدا.

ويسارع الأمريكيون إلى الإدلاء بأصواتهم بأرقام قياسية في الوقت الذي يتطلعون فيه لتجنب التعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

ويقول الخبراء إن الحجم الضخم من بطاقات الاقتراع بالبريد - أكثر من 46 مليونا أدلوا بأصواتهم بالفعل - قد يستغرق أياما أو أسابيع حتى يتم فرزها مما يعني أنه قد لا يتم إعلان الفائز ليلة الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني عندما تغلق مراكز الاقتراع.