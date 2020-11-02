بليلة الانتخابات.. تراشق جديد بين ترامب وبايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تبادل المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، الاتهامات قبل ساعات من الانتخابات التي ستحدد من سيد البيت الأبيض الجديد.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن يوما واحدا يفصله عن الفوز بولاية ثانية في البيت الأبيض، مؤكدا أنه سيحافظ على الحرية الدينية وسيوفر رعاية صحية لكل الأمريكيين، وسيبنى أعظم اقتصاد في تاريخ أمريكا.



وأضاف خلال فعالية انتخابية في كارولينا الشمالية، أن تجمع خصمه الديمقراطي، جو بايدن مع الرئيس السابق باراك أوباما لم يحضره سوى 14 شخصا ساخرا من قلة أعداد الحضور.

وأشار إلى أن منافسه جو بايدن سياسي فاسد واسمه ارتبط بالكثير من عمليات الفساد، وفشل في إدارة أزمة إنفلونزا الخنازير ولا يملك حلولًا للسيطرة على وباء كورونا.

وتابع، أن الاستطلاعات تظهر تفوق بايدن في بعض الولايات بفارق نقطة مما يعنى أنه سيفوز، معتبرا أنه إذا كان الفارق 10 نقاط كان شعر بالقلق، واصفا بعض الاستطلاعات بالمزيفة.

وسخر من الاستطلاعات في 2016، والتي قالت إنه سيخسر 9 ولايات، ولكن ما حدث هو أنه فاز بهم جميعا، قائلا إنه لا يمكن الوثوق بهم.

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وتفاخر ترامب بحضور الآلاف من الأشخاص إلى فعاليته الانتخابية، واصفة إياها بالجميلة.

وهاجم استطلاعات "واشنطن بوست وايى بي سى نيوز" التي أخطأت قبل 4 سنوات، وقال إنها ستخطئ مرة أخرى، واستشهد بآخر استطلاع يقول إنه أقل بـ17 نقطة عن جو بايدن، وهو أمر غير منطقي، على حد وصفه.

ومن جانبه، اتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن، الرئيس ترامب بـ"الكذب والخداع"، مشيرا إلى أنه وراء حرمان 10 ملايين أمريكي من الرعاية الصحية.

وتعهد بايدن بتحقيق إنجازات أكبر في محاربة الإرهاب، إذا فاز في الانتخابات الأمريكية.

يتقدم بايدن بقدر كبير في استطلاعات الرأي الوطنية، على الرغم من أن المنافسة أقرب قليلًا في الولايات التي تشهد معركة من المرجح أن تقرر السباق. فمن جهة أخرى، يميل الحزب الجمهوري إلى التفوق في استطلاعات الرأي في ولاية فلوريدا.