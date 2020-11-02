إيران تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كوورنا مع بدء تطبيق حظر السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

مع بدء تطبيق حظر السفر بين المدن الكبرى في إيران، سجلت البلاد اليوم الاثنين ارتفاعا قياسيا في وفيات كوفيد-19 بلغ 440 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في أشد دول الشرق الأوسط تضررا بالجائحة إلى 35738.



وذكر التلفزيون الرسمي أن الحكومة أغلقت المدارس والمساجد والمحلات والمطاعم في معظم البلاد منذ أوائل شهر أكتوبر وفرضت اليوم الاثنين حظرا على التنقل بين 25 مدينة، بينها طهران، لمدة أربعة أيام.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحكومة ستتخذ قرارا بخصوص فرض إغلاق كامل لمدة أسبوعين في العاصمة. ولم تذكر تفاصيل.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي إنه تم تسجيل 8289 إصابة بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 628780.

كانت إيران قد أعلنت رصد أول حالتي وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا في 19 فبراير.

وشكك رئيس المجلس الطبي الإيراني محمد رضا ظفر غاندي في دقة الحصيلة الرسمية وحذر من أن البلاد وصلت إلى "معدل وفيات كارثي".

وقال "العدد الرسمي للوفيات يعتمد فقط على عدد المرضى المسجلين... من خلال المسح الميداني في المستشفيات والمقابر، حصل مجلسنا على رقم أعلى ثلاث مرات على الأقل من عدد الوفيات الرسمي".

والمجلس الطبي منظمة غير حكومية مسؤولة عن منح تراخيص ممارسة المهنة للأطباء في إيران.