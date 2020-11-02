شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: حان الوقت ليحزم ترامب حقائبه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتبر المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن خلال تجمع اليوم "الاثنين" في أوهايو، عشية الانتخابات، أن الولايات المتحدة "اكتفت بما شهدته من فوضى" خلال رئاسة دونالد ترامب.



وقال بايدن في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية "شبعنا من الفوضى. شبعنا من التغريدات، من الغضب، من الكراهية، من الفشل وانعدام المسؤولية"، مضيفا "حان الوقت ليحزم دونالد ترامب حقائبه ويعود إلى منزله".

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