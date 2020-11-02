وزيرة الدفاع الألمانية: الغرب بحاجة إلى التعاون عبر ضفتي الأطلسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365

أكدت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور على أهمية التعاون عبر ضفتي الأطلسي.

يأتي ذلك قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند"، قالت زعيمة حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الاثنين:" بغض النظر عما ستسفر عنها الانتخابات، فإن بإمكان أمريكا وأوروبا معا الحفاظ على الغرب قويا في ظل الممارسات الروسية للنفوذ والطموحات الصينية للسيطرة العالمية".

وأضافت الوزيرة الألمانية:" ينبغي علينا أن ندافع عن قيم الحرية والتي أسهمت أمريكا وألمانيا أيضا من أجل سريانها كما لم يسهم أي أحد".

وتابعت كرامب-كارنباور أن ألمانيا ستظل تعتمد على الحماية الاستراتيجية من أمريكا " ومن ناحية أخرى، يجب على ألمانيا وأوروبا في الوقت نفسه أن تصبحا مسؤولين على نحو أكثر نشاطا عن النظام الغربي".

وفي إشارة إلى الدور المثير للجدل للرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، قالت كرامب-كارنباور إن الإتباع غير النقدي ليس طريقا جيدة وكذلك الحال بالنسبة للمعارضة التلقائية لصورة مشوهة.