تركيا تسجل 76 حالة وفاة و 2302إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 نوفمبر 2020

الخليج 365

اعلنت تركيا عن تشخيص 2302 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19- ، ليصل الإجمالى إلى 379 ألفا و775، فيما بلغت الإصابات الحرجة 2341.

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ووفق بيان لوزارة الصحة التركية صدر اليوم الاثنين، بلغ عدد الوفيات 10 آلاف و402، إثر تسجيل 76 حالة جديدة،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتابع البيان أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا ارتفع إلى 327 ألفا و7 متعافين ، إثر تسجيل 1521 حالة شفاء.

وحسب البيان ، تم إجراء 139 ألفا و103 اختبارات للكشف عن كورونا، في الساعات الـ24 الأخيرة، لتبلغ الحصيلة 14 مليونا و264 ألفا و260.