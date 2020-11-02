يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
ترجح المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ارتكاب جرائم حرب في النزاع في قره باغ، بعد انتشار مقاطع مصورة لإعدام الأذربيجانيين جنديين من الأرمن.
جنيف: تحدثت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين عن إحتمال أن تكون ارتكبت جرائم حرب في النزاع في إقليم ناغورني قره باغ بسبب هجمات طاولت سكانا مدنيين "من دون تمييز".
واشارت باشليه أيضا الى أشرطة مصورة تتمتع بصدقية، تظهر إعدام القوات الأذربيجانية جنديين أرمينيين في زيهما العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: جرائم حرب في قره باغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.