الأمم المتحدة: جرائم حرب في قره باغ

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ترجح المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ارتكاب جرائم حرب في النزاع في قره باغ، بعد انتشار مقاطع مصورة لإعدام الأذربيجانيين جنديين من الأرمن.

جنيف: تحدثت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين عن إحتمال أن تكون ارتكبت جرائم حرب في النزاع في إقليم ناغورني قره باغ بسبب هجمات طاولت سكانا مدنيين "من دون تمييز".

واشارت باشليه أيضا الى أشرطة مصورة تتمتع بصدقية، تظهر إعدام القوات الأذربيجانية جنديين أرمينيين في زيهما العسكري.