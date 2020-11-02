فرنسا ستحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية المتطرفة التركية

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باريس: أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الإثنين أن الحكومة الفرنسية ستتخذ خلال جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء قرارا بحل حركة "الذئاب الرمادية" القومية التركية المتطرفة. ووجهت أصابع الاتهام الى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرا بين الجاليتين التركية والارمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون (شرق). كذلك، كتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الارمنية قرب ليون ليل السبت الاحد.

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