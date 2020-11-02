حريق في مخيم اللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية

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ساموس: أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن حريقا أتى على حوالى 15 خيمة الاثنين في مخيم اللاجئين في جزيرة ساموس اليونانية التي ضربها زلزال يوم الجمعة.

اندلع الحريق لأسباب لم تعرف بعد في ساعات الصباح الأولى. على الإثر تدخل 20 عنصر إطفاء وتمكنوا من إخماده خلال ساعات قليلة.

وقالت السلطات إنه لم تُسجل إصابات في المخيم الذي يؤوي نحو 4200 شخص.

في سبتمبر، شب حريقان متعمدان في مخيم اللاجئين في ساموس الواقعة في جنوب بحر إيجه. وقُتل شخصان جراء زلزال الجمعة في الجزيرة.