انطلاق مناورة جوية للجيش الإيراني

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"الخليج 365" من لندن: أطلقت القوة الجوية الإيرانية، اليوم الإثنين، مناورة هي الثالثة من نوعها هذا العام، تحت اسم "يا صادق آل محمد" وذلك في المنطقة العامة لمحافظة أصفهان.

وقال قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد طيار عزيز نصير زادة، إنه سيتم في هذه المناورات وهي التاسعة بعنوان "الاقتدار الجوي لفدائيي الولاية"

استخدام مختلف انواع المنظومات والأسلحة محلية الصنع والمطورة ومنها القنابل الذكية الثقيلة وشبه الثقيلة، انواع الصواريخ الليزرية والحرارية والرادارات وانواع القذائف والقنابل المنتجة بيد خبراء البلاد في المراكز الجامعية والصناعية والصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وجهاد الاكتفاء الذاتي للقوة الجوية للجيش.

ولفت الى القدرات العالية لهذه القوة واعتمادها على الذات وعدم اعتمادها على الاجانب وقال: ان رفع الحظر او عدم رفعه لا تاثير له على قدرات البلاد الدفاعية نظرا لاعتماد القوات المسلحة على الطاقات الداخلية والشباب.

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7 قواعد جوية

وتشارك في المناورات الجوية 7 قواعد تابعة للقوة الجوية للجيش الإيراني، بقيادة قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية. وقال العميد فرهاد كودرزي المتحدث باسم المناورات الجوية: ان مختلف انواع الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل والنقل الثقيلة وشبه الثقيلة والارضاع الجوي والمقاتلات الاعتراضية والاستطلاعية والدورية الجوية والمسيرة كانت قد وصلت الى قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية في اصفهان قبل عدة ايام، والتي ستقوم خلال يومين بتمرين اساليب مواجهة العدو المفترض عبر استخدام التكتيكات الحديثة.

واضاف: انه فضلا عن قاعدة "الشهيد بابائي" الجوية تشارك ايضا في المناورات بصورة مباشرة، القواعد الجوية؛ "الشهيد لشكري" في طهران و"الشهيد نوجة" في همدان و"الشهيد ياسيني" في بوشهر و"الشهيد عبدالكريمي" في بندرعباس و"الشهيد وحدتي" في دزفول و"الشهيد فكوري" في تبريز، بصورة مباشرة في هذه المناورات.

تشارك في هذه المناورات، طائرات قاذفة قنابل ثقيلة من طراز "سوخوي 24" و"اف 4" و"اف 5" و"اف 7" "اف 14" و"ميغ 29" و"صاعقة" وطائرات ارضاع جوي "بوينغ 707" و"بوينغ 747" وطائرات نقل واسناد "سي 130" بمعية مختلف انواع الطائرات المسيرة "كرار" و"ابابيل" و"آرش" و"كمان 99" مزودة بصواريخ بالغة الدقة وقنابل ذكية بعيد المدى ومشوشة للرادار.

