شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محظورات الدعاية للمرشحين بانتخابات مجلس النواب فى جولة الإعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف اليوم الإثنين، فترة الدعاية الانتخابية لمرشحى جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى 18 نوفمبر، ليبدأ الصمت الدعائى، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحًا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الإثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

ويذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت فى 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.

ونرصد أبرز التفاصيل عن هذه الفترة والمحظورات خلالها:

- تتمثل تكلفة الدعاية فى هذه الجولة لمرشحى الفردى بحجم إنفاق لا يتعدى 200 ألف جنيه.

- يحظر استغلال الوظيفة العامة فى الدعاية للمرشحين.

- يحظر تلقى تبرعات إلا بنسبة 5 % فقط وتكون نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، أو من الأحزاب المصرية.

- حظر الدعاية الانتخابية فى غير موعدها.

- حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا.

- تكون الدعاية بشكل أكبر الكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى.

- منع الدعاية داخل المساجد.

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- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

- حظر الدعاية التى من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية.

- عدم استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.

- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

- عدم استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

- يحظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها (وهى الدعاية للبرنامج الانتخابي).

- كما لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.

- اتاحت الهيئة استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.

- أكدت على عدم إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

- منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.