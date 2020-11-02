شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة دوائر 220 مرشحا يخوضون الإعادة بانتخابات البرلمان والمقاعد المخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى لانتخابات البرلمان، والتى كشفت عن فوز 174 مرشحا، لتتمثل فى نجاح 32 مرشحا فرديا عن 4 محافظات والإعادة لـ 220 مرشحا على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصين للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقاعد.

وتجرى جولة الإعادة من المرحلة الأولى أيام السبت والأحد والاثنين الموافقين 21، و22، و23 نوفمبر الحالى لتصويت المصريين بالخارج، وأيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر لتصويت المصريين بالداخل.

يذكر أن المرحلة الأولى لانتخابات النواب أجريت في 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح على مدار أيام 21 و22 و23 في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل.

ونرصد خريطة توزيع الدوائر وعدد المقاعد المخصصة لها بالبرلمان والتى يلزم على الناخب اختيار عدد مساو لها:

- محافظة الجيزة

دائرة البدرشين مخصص لها 3 مقاعد شغل نادر عبده بها مقعدا واحد منهما ويتنافس عليها 4 مرشحين.

- محافظة الفيوم تم حسم مقاعد دائرة الفيوم ويتبقى 3 دوائر.

دائرة سنورس مخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين.

دائرة أطسا مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة أبشواى مخصص لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين.

- محافظة مطروح

دائرة مطروح مخصص لها مقعد ويتنافس عليها اثنان.

دائرة الحمام مخصص لها مقعد ويتنافس عليه اثنان.

- محافظة البحيرة يتنافس بها 36 مرشحا

دائرة دمنهور لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة كفر الدوار لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة مركز أبو حمص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة مركز المحمودية لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة حوش عيسي لها مقعد واحد ويتنافس عليها 2.

دائرة الدلنجات لها مقعد ويتنافس عليه 2 مرشحين.

دائرة أبو المطامير لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة إيتاى البارود لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة كوم حماده مخصص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

- محافظة اسوان مخصص لها 5 مقاعد

دائرة أول أسوان مخصص لها مقعدان يتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة مركز كوم امبو لها مقعد يتنافس عليه 2 مرشحين.

دائرة نصر النوبة لها مقعد يتنافس عليه مرشحين.

دائرة أدفو لها مقعد ويتنافس عليه اثنين مرشحين.

- محافظة الإسكندرية لها 6 دوائر فردية خصص لها 16 مقعدا

تم حسم دائرة العطارين لصالح فوز الصافى عبد العال.

دائرة أول المنتزة لها 4 مقاعد يتنافس عليها 8 مرشحين.

دائرة أول الرمل لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة سيدى جابر لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة محرم بك لها مقعدين يتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة الدخيلة لها 4 مقاعد تم حسم مقعدين لصالح كلا من رزق ضيف الله وحسين رجب ويتبقى مقعدان.

- محافظة المنيا مخصص لها 16 مقعدا

Advertisements

دائرة أول المنيا لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة غرب سمالوط لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة مركز مغاغة لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 8 مرشحين.

دائرة مركز أبو قرقاص لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة مركز ملوي لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مرشحين.

دائرة مركز دير مواس لها مقعد واحد ولم يحسم بعد موعد انتخاباتها.

- محافظة أسيوط مخصص لها 12 مقعدا

دائرة اول اسيوط لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة مركز القوصية لها 4 مقاعد ويتنافس عليها 8 مرشحين.

دائرة الفتح لها 3 مقاعد ويتنافس عليها 6 مرشحين.

دائرة مركز ابوتيج لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

- محافظة سوهاج مخصص لها 14 مقعدا

دائرة مركز سوهاج لها مقعدين ويتنافس عليه 4.

دائرة مركز اخميم لها مقعدين ويتنافس عليها 4 مرشحين.

دائرة المراغة لها مقعد ويتنافس عليه اثنان.

دائرة طهطا لها 3 مقاعد ويتنافس عليه 6 مرشحين.

دائرة مركز جرجا لها مقعدين ويتنافس عليه 4.

دائرة مركز المنشاة لها مقعد ويتنافس عليه اثنان.

دائرة مركز البلينا لها 4 مقاعد ويتنافس عليه 2.

دائرة دار السلام لها مقعد ويتنافس عليه 2.

- محافظة قنا مخصص لها 9 مقاعد دائرة

مركز قنا لها مقعدان ويتنافس عليه 4 دائرة.

مركز قوص لها مقعدين ويتنافس عليه 4 دائرة.

نجع حمادى لها 3 مقاعد يتنافس عليه 6 مقاعد.

دائرة ابو تشت لها مقعدين يتنافس عليه 4 مرشحين.

- محافظة الأقصر مخصص لها 3 مقاعد

دائرة قسم الأقصر لها مقعد يتنافس عليه اثنان.

دائرة مركز القرنة لها مقعد يتنافس عليه اثنين.

دائرة مركز اسنا لها مقعد يتنافس عليه اثنان.

- محافظة الوادى الجديد مخصص لها مقعدان.

دائرة قسم الخارجة لها مقعد ويتنافس عليه 2.

دائرة مركز الداخلة لها مقعد ويتنافس عليه 2.

- محافظة بنى سويف لها 8 مقاعد يتنافس عليها 16 مرشحا

دائرة مركز بنى سويف لها مقعدين يتنافس عليها 4.

دائرة مركز ناصر لها مقعدين بتنافس عليها 4.

دائرة مركز إهناسيا لها مقعد يتنافس اثنان.

دائرة مركز ببا لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين.