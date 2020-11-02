تشميع 4 عيادات ومركز للعلاج الطبيعي ببني سويف لعدم ترخيصها

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: نظمت إدارة العلاج الحر في مديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمراكز المحافظة، لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين. تمكنت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، من تشميع وغلق 3 عيادات طبية خاصة، وعيادة تخصصية، ومركز للعلاج الطبيعي بمركز سمسطا جنوبي غرب المحافظة، لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة لممارسة المهنة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتها للنيابة العامة.​

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