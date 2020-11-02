محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

حدد موقع التواصل الاجتماعي الأمريكي تويتر عددا من وسائل الإعلام الامريكية باعتبارها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات الأمريكية التي ستجرى غدا الثلاثاء.

وذكر موقع تويتر في رسالة نشرها اليوم الاثنين أن وسائل الإعلام التي يعتبرها مصادر رسمية لنتائج الانتخابات هي شبكات أيه.بي.سي وسي.بي.إس نيوز وسي.إن.إن وفوكس نيوز وإن.بي.سي التلفزيونية إلى جانب وكالة أسوشيتد برس للأنباء وموقع ديسشن ديسك إتش كيو وهو تجمع يضم صحفيين ومحللين من العديد من وسائل الإعلام الأمريكية لمتابعة وتحليل أخبار الانتخابات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موقع تويتر سيعتبر أي نتيجة رسمية إذا أعلنها أحد مسؤولي الانتخابات في أي ولاية أو اثنتان على الأقل من وسائل الإعلام التي حددها.

يذكر أن موقع تويتر وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى تواجه ضغوطا قوية للحد من استخدامها في الترويج لأخبار أو معلومات غير صحيحة تتعلق بالانتخابات الأمريكية في إطار محاولات أطراف عديدة للتأثير على هذه الانتخابات بطرق غير قانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقع تويتر يحدد عدة وسائل إعلام كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.