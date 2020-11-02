بسبب ماكرون.. الشرطة الألمانية تحقق مع كاتب سوري

صوّر كاتب سوري ساخر مقطع فيديو في أحد شوارع برلين ظهر فيه وهو يرتدي الزي العربي ويقوم بجلد رجل مكبل اليدين يضع قناعا بصورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مما استدعى إلى إجراء الشرطة الألمانية تحقيق معه، وفقًا لقناة الغد.

كما أظهر الفيديو فايز كنفش وهو يسحب الرجل الذي يضع صورة ماكرون بينما كان المارة يهللون في شارع زونينالي بحي نويكولن بالعاصمة برلين الذي يشتهر بمطاعمه ومتاجره العربية.

ولدى كنفش ما يزيد على مليون

متابع على يوتيوب ويستخدم قناته للترويج للإسلام بوصفه دينا يدعو للسلام.

وأثار ماكرون غضب المسلمين في أنحاء العالم بسبب دفاعه عن حرية نشر الرسوم الكاريكاتيرية للنبي محمد.

وقُتل أربعة أفراد في هجومين بمدينتين فرنسيتين على أيدي متشددين خلال الأسابيع الماضية مع تصاعد الغضب بشأن الرسوم.

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وقال متحدث باسم شرطة برلين، إن السلطات تبحث ما إذا كانت لقطات الجلد الصادمة تصل

إلى حد التحريض على ارتكاب أعمال عنف أم أنها كانت على سبيل التهكم.

وقال المتحدث، إن شابا يبلغ من العمر 23 عاما تم استجوابه بشأن هذه الواقعة، دون أن يذكر اسمه.

وقال كنفش، إن الشرطة أوقفته واستجوبته حول هذا المشهد التمثيلي المثير.

وأضاف، أنه كان يريد أن يظهر للألمان والغربيين أن حرية التعبير لها حدود.

وقال عبر الهاتف من برلين التي يقطنها منذ أربع سنوات بعد فراره من سوريا “لم تكن النية أبدا التحريض على العنف… أردنا فقط أن نقول ’إذا كانت حرية التعبير تسمح لك بإهانة نبيّنا، فلا تنزعج إذا وجهنا الإهانة لقادتك’”.