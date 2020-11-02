أفغانستان تقضي على 3 مسلحين هاجموا جامعة كابل

قضت عناصر من وزارة الداخلية الأفغانية على ثلاثة مسلحين من تنظيم داعش هاجموا جامعة كابل، اليوم الاثنين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وكشف الناطق باسم الوزارة، أن الهجوم خلف 19 قتيلا و22

جريحا، وذلك بعد تقارير أولية أفادت بمقتل 20 شخصا وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح جراء الاعتداء.

وفي صباح اليوم، اقتحم ثلاثة مسلحين مبنى

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كلية الحقوق بجامعة كابل، حيث أطلقوا النار و فجروا عددا من العبوات الناسفة.

وتم إرسال عناصر من القوات الأمنية الخاصة إلى المبنى، حيث تمكنوا من القضاء على المهاجمين بعد ست ساعات من المواجهة.

ونفت حركة "طالبان" الأفغانية أي علاقة لها مع الهجوم.