الجزائر: نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها

أكد محمد شرفي رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" الجزائرية، أن نتيجة التصويت على مشروع تعديل الدستور لا غبار عليها من الناحية القانونية والدستورية، علىالرغم من نسبة المشاركة الضعيفة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وسجلت السلطات الجزائرية نسبة إقبال ضعيفة على الاستفتاء بلغت23.72 بالمئة، وقد صوت 66.80 بالمئة من الناخبين لصالح التعديلات الدستورية فيما رفضها 33.20 بالمئة.
ويضع الدستور الجديد حدا لفترات الرئاسة ويعطي المزيد من الصلاحيات للبرلمان والقضاء، كما يمنح الجيش سلطات للتدخل خارج حدود الجزائر.
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