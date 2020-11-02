مقتل 20 شخصا في هجوم داعشي استهدف كابل بأفغانستان

أعلنت أفغانستان، عن مقتل 20 شخصا وإصابة 15 آخرين، بجروح جراء هجوم مسلح من تنظيم داعش استهدف جامعة كابل، اليوم، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وعلم سابقا عن وقوع ثمانية مصابين نتيجة لتبادل لإطلاق النار بالقرب منن الجامعة، بالإضافة إلى ورود تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في مكان الحادث. إلى ورود تقارير إعلامية عن سماع دوي انفجار في مكان الحادث. وأفادت وزارة الداخلية الأفغانية لاحقا بإجراء عملية أمنية في مبنى الجامعة التي تم إجلاء مئات من الأشخاص منه. Advertisements وأضاف في وقت لاحق أن العديد من المهاجمين اقتحموا حرم الجامعة واشتبكوا مع قوات الأمن. وقبل ذلك، أوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية أن الانفجار وإطلاق النيران تزامنا مع قيام ممثلين عن أفغانستان وإيران بتدشين معرض كتب في مبنى الجامعة. وأخبرت قناة "1 TV" التلفزيونية الأفغانية أن حركة "طالبان" نفت ضلوعها في الهجوم.

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