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94 مليون أمريكي صوتوا مبكرا في الانتخابات الأمريكية

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كشفت بوابة مشروع الانتخابات الأمريكية في جامعة فلوريدا، عن تصويت  94 مليونا و6161 أمريكي مبكرا في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد غدا الثلاثاء ، منهم 34 مليونا و45137 حضروا شخصيا مراكز الاقتراع، و59 مليونا و961024 بالبريد، وفقًا لموقع روسيا اليوم

 

ويعكس العدد المرتفع للتصويت المبكر، الذي

تجاوز أكثر من ثلثي إجمالي المشاركين في انتخابات عام 2016، الاهتمام الشديد بالانتخابات التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.

 

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وأدت المخاوف من التعرض للإصابة

بفيروس في أماكن الاقتراع التي ستكون مزدحمة يوم غد الثلاثاء، إلى ارتفاع  عددالأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد، أو بأنفسهم في مواقع الاقتراع المبكر.

 

وتظهر استطلاعات الرأي تراجع ترامب أمام بايدن على مستوى البلاد، بل وحتى في الولايات التي ستقرر نتيجة الانتخابات، غير أن النتيجة لا تزال غير محسومة بأي حال من الأحوال.

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