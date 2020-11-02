انصار ترامب يطالبون بطرد كبير خبراء الأمراض المعدية بسبب كورونا

هتف أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل ساعات من إجراء الانتخابات الأمريكية، بطرد الدكتور أنطوني فوسي كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، وذلك بعد مهاجمة ترامب له بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة الغد.

ورد ترامب على الجماهير قائلًا: ” لا تخبروا

أحد دعوني انتظر قليلًا بعد الانتخابات”، في إشارة إلى إقالته حال فوزه بالانتخابات.

ومن جانبه، هاجم فوسي الرئيس الأمريكي من جديد وقال إن بايدن سيتعامل بجدية مع الفيروس مقارنة بالمرشح الجمهوري.

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واعتبر البيت الأبيض تصريحات فوسي “غير مقبولة” وتهدف إلى إضعاف موقف ترامب الانتخابي.

واتهم فوسي ترامب أنه تجاهل نصيحته لإحتواء الفيروس، وبات يفضل طبيب الأشعة العصبية سكوت أتلاس المؤيد له، ما أدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالفيروس والتي تقترب من 10 ملايين حالة، وأودى بحياة أكثر من 231 ألف أمريكي حتى الآن هذا العام.