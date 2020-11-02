وكان الرئيس قد خطط للظهور في فندقه بواشنطن مساء الثلاثاء، لكن هذه الخطة ألغيت بسبب القيود في العاصمة التي تمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا في الداخل في محاولة للحد من انتشار COVID-19.
وتم نقل الحزب إلى البيت البيضاوي، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، مع تخطيط مساعدين لإصدار دعوات لنحو 400 شخص سيتم اختبارهم جميعا خوفا من إصابة أي منهم بالفيروس. يذكر أن ترمب سيصدر أيضا خطابا من الغرفة الشرقية، لكن من المتوقع ألا يُعرف الفائز بالانتخابات لعدة أيام بسبب فرز الاقتراع عبر البريد.
أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فسيقضي مساء الثلاثاء في ويلمنجتون بولاية ديل. وقالت وكالة "بلومبيرج" إن بعض أعضاء حكومة ترمب سيظلون يجتمعون في فندق ترمب لمشاهدة النتائج ليلة الانتخابات، بينما سيقضي آخرون المساء في البيت الأبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر أين سيقضي المرشحان لرئاسة أمريكا ليلة الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.