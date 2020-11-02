أين سيقضي المرشحان لرئاسة أمريكا ليلة الانتخابات

يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عشية الانتخابات 400 شخص، في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، متخليا عن آماله في اجتماع في "فندق ترمب الدولي" بسبب قيود فيروس كورونا ، وفقا لما تحدثت عنه تقارير أمريكية اليوم.

وكان الرئيس قد خطط للظهور في فندقه بواشنطن مساء الثلاثاء، لكن هذه الخطة ألغيت بسبب القيود في العاصمة التي تمنع التجمعات لأكثر من 50 شخصا في الداخل في محاولة للحد من انتشار COVID-19.

وتم نقل الحزب إلى البيت البيضاوي، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز"، مع تخطيط مساعدين لإصدار دعوات لنحو 400 شخص سيتم اختبارهم جميعا خوفا من إصابة أي منهم بالفيروس. يذكر أن ترمب سيصدر أيضا خطابا من الغرفة الشرقية، لكن من المتوقع ألا يُعرف الفائز بالانتخابات لعدة أيام بسبب فرز الاقتراع عبر البريد.

أما المرشح الديمقراطي جو بايدن فسيقضي مساء الثلاثاء في ويلمنجتون بولاية ديل. وقالت وكالة "بلومبيرج" إن بعض أعضاء حكومة ترمب سيظلون يجتمعون في فندق ترمب لمشاهدة النتائج ليلة الانتخابات، بينما سيقضي آخرون المساء في البيت الأبيض.